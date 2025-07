Sartori: “Lucumì? 10 luglio scade la clausola e avremo le idee più chiare”

Il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori ha parlato del mercato dei rossoblù e si è riferito anche a Lucumì che è stato anche accostato all'Inter. «Dobbiamo valutare tutto quello che offre il mercato. Fino al 10 di luglio c’è la clausola di Lucumì (da 28 milioni di euro, ndr). Da quel momento in poi avremo le idee un po’ più chiare anche su di lui. In questo momento non mi sento di dire che resteremo così, perché se arriva l’offerta giusta… Ma deve arrivare, come l’anno scorso è arrivata per Calafiori, mentre per Zirkzee c’era la clausola. Secondo me, è giusto che il Bologna venda. Dobbiamo poi essere bravi a sostituire», ha detto a Ètv.