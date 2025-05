L'ultima offerta sul tavolo — Su Henrique si sono mosse, tra le altre, Bayern Monaco (con tanto di summit milanese a inizio aprile tra Kompany e Benatia per parlarne…), Newcastle, Nottingham Forest e Juventus. Queste le principali squadre che hanno manifestato interesse e bussato alla porta dei marsigliesi in questi ultimi mesi, ma il giocatore classe 2001 non si è rimangiato la parola data al club di viale della Liberazione. Una preferenza evidente che può risultare decisiva all’interno della trattativa e aiutare il duo Marotta-Ausilio ad arrivare in maniera vincente al traguardo. Intesa totale già raggiunta con l’ex Botafogo per un contratto fino al 2030 da 2,2 milioni annui e a salire nel corso degli anni. Ora va trovata la quadra definitiva tra le due società, coi francesi che sono scesi dall’iniziale richiesta di 35 milioni a quota 30. Ancora troppi secondo l’Inter che era partita da una prima proposta da 18-20 per salire a 22 milioni più ulteriori 3 di bonus legati al rendimento del calciatore e ai successi della squadra. Lavori in corso per arrivare all’intesa che possa soddisfare tutte le parti in causa. Magari a metà strada, intorno ai 24-25 milioni con qualche bonus a corredo.

Il summit a Roma tra le parti — In tal senso gli uomini-mercato nerazzurri stanno lavorando incessantemente su questo fronte e ogni occasione diventa buona per fare dei passi avanti. Tipo mercoledì pomeriggio quando, nell’insolita location romana del Foro Italico, il dt nerazzurro Piero Ausilio si è intrattenuto con uno dei procuratori che sta lavorando fattivamente all’affare. Insomma, il corteggiamento è entrato nel vivo. Merito pure di un allenatore italiano che ha permesso a Henrique di svoltare. Una metamorfosi tecnico-tattica avvenuta grazie a Roberto De Zerbi, che all’OM l’ha trasformato da esterno prettamente offensiva in una mezzala che può giocare tranquillamente da laterale a tutta fascia. Caratteristiche ideali da quinto per il gioco d’attacco che esprime il 3-5-2 targato Simone Inzaghi. Non è un mistero, infatti, che proprio l’allenatore piacentino abbia richiesto espressamente di avere sulla fascia destra un’alternativa di livello a Dumfries. Figura individuata in Luis Henrique, appunto. Anche perché gli altri nomi che intrigavano parecchio in casa interista appaiono al momento difficilmente raggiungibili.

Gli altri nomi seguiti — Su Dan Ndoye stanno planando le big inglesi e il prezzo sembra destinato a lievitare sui 40 milioni, ammesso e non concesso che il Bologna apra alla cessione del match-winner della finale di Coppa Italia; mentre per Gustav Isaksen la Lazio non appare intenzionata ad avviare i negoziati per la vendita", si legge.