"Probabilmente più tecnico di Dumfries, seppur meno possente fisicamente. Comunque un ricambio ideale, lì dove non si potrà più contare se non per le emergenze sul 35enne Darmian. Il club nerazzurro da settimane ha il sì del giocatore: contratto di cinque anni a 2.2 milioni più bonus. Il problema è che l’Inter non è riuscita a trovare subito l’intesa con l’Olympique Marsiglia e in questo limbo si è gettata la Juventus. Il presidente del club francese, Pablo Longoria ha confermato che il brasiliano partirà, anche per questioni di cassa, e lo farà prima del Mondiale per club", sottolinea Tuttosport.