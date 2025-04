Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, spiega come l'Inter sia la squadra in vantaggio nella corsa a Luis Henrique

L'Inter ha messo gli occhi su Luis Henrique per rinforzare la batteria esterni in vista della prossima stagione. Dalla Germania arriva un importante aggiornamento, visto che il Bayern Monaco era una delle squadre interessate al talento 23enne in forza al Marsiglia.

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, spiega come l'Inter sia la squadra in vantaggio in virtù dei contatti col club francese. I nerazzurri starebbero preparando un'offerta da 29 milioni di euro, bonus compresi. La dirigenza del Bayern non ha ancora presentato un'offerta e si sono fermati a dei contatti con l'entourage di Luis Hernique.