L’altra sera, durante il derby di Coppa Italia, la presenza a San Siro di Medhi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia, non è passata inosservata. Se il ds del club di Luis Henrique è a Milano, l’affare è caldissimo. Benatia era a Milano probabilmente per discutere di altri affari (il milanista Bennacer, ad esempio, è in prestito proprio all’Olympique), non è detto che con i dirigenti dell’Inter ci siano stati approfondimenti proprio l’altra sera ma quel che è certo è che il dialogo tra i due club è aperto da un po’. Inter e Marsiglia ne stanno parlando, e ai nerazzurri certo non dispiacerebbe arrivare al traguardo prima del Mondiale per club, ma siamo ancora in una fase interlocutoria e servirà del tempo perché l’affare decolli. La base di partenza è la valutazione che i francesi fanno del loro gioiello, siamo tra i 30 e i 35 milioni. A proposito di basi, vanno ricordati un paio di elementi che potranno servire assist preziosi al lavoro di Marotta e Ausilio: i rapporti con il Marsiglia sono ottimi (vedi i prestiti di Correa e Valentin Carboni) e Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di Luis Henrique, è la stessa di Dimarco, bandiera nerazzurra.