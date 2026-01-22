Le tante partite di questo periodo, ma anche il mercato: è andato in scena nelle scorse ore un summit tra i vertici di Oaktree, i dirigenti dell'Inter e Cristian Chivu. Ecco le priorità di mercato tra gennaio e giugno secondo quanto evidenziato da Pasquale Guarro su calciomercato.com.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, tutto sul summit Oaktree-dirigenti-Chivu: priorità tra gennaio e giugno! Quanti addii
calciomercato
Inter, tutto sul summit Oaktree-dirigenti-Chivu: priorità tra gennaio e giugno! Quanti addii
Summit tra i vertici di Oaktree, i dirigenti dell'Inter e Cristian Chivu: ecco le priorità di mercato tra gennaio e giugno
"Cristian Chivu è stato in sede, in viale della Liberazione a Milano con la dirigenza e i soliti esponenti della proprietà, un incontro programmato, un punto della situazione dovuto, giunti agli ultimi dieci giorni del mese di gennaio, con il mercato che si avvicina alla chiusura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA