UFFICIALE – Inter, ecco il numero di maglia scelto da Andy Diouf

Adesso è pronto per la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Anche il numero che ha scelto è stato ufficializzato come la sua firma. Il centrocampista, che arriva dal Lens, Andy Dioufha optato per il numero 17 come ha rivelato in un tweet il club nerazzurro.
Il club nerazzurro ha rivelato il numero scelto dal giocatore in vista della sua nuova avventura
"Si suona la traccia 17 a centrocampo", ha scritto il club nerazzurro su X. Il centrocampista è arrivato questa mattina a Milano e ha firmato un contratto fino al 2030. È il giocatore sul quale l'Inter ha virato dopo aver incassato il no della Roma per Koné.
"Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone", ha raccontato di sè con le prime parole da nerazzurro.
