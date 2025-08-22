Sky – Con Diouf non è finito il mercato dell’Inter. Intervento in difesa se…

FC Inter 1908
Il club nerazzurro ha accolto oggi il giocatore francese che infoltirà il centrocampo di Chivu. Un'altra operazione è prevista per la fine del mercato
Eva A. Provenzano
"Su Diouf l'Inter, che avrebbe voluto prendere un attaccante esterno come Lookman, poi ha cambiato strategia, ha fatto una sorta di blitz superando la concorrenza del Napoli, un'affare da 25 mln complessivi". Così Luca Marchetti è tornato a parlare del giocatore francese che oggi è sbarcato in Italia per visite e firma con il club nerazzurro.

"Si è parlato della pista Koné perché si pensava che la Roma potesse cederlo, non è arrivata neanche l'offerta che il club giallorosso ha deciso di non mettere sul mercato il giocatore e si è andati così a stringere su un altro obiettivo. Diouf è un giocatore molto presente a livello fisico, si fa sentire in mezzo al campo, ha un'ottima conduzione di palla", ha detto ancora il giornalista sul giocatore.

"Il mercato dell'Inter non finisce qui. Ci sono ancora dei soldi e se dovesse capitare un'opportunità per la difesa l'Inter valuterà se saranno considerate giuste per il club senza necessità di vendere qualcuno. Questa è la linea nerazzurra in questo momento. Per quanto riguarda le operazioni in uscita per Taremi ci sono diverse proposte che sta vagliando. Pavard ha delle offerte dall'Arabia che finora ha respinto ma magari può valutare più avanti, nel caso del mercato arabo anche più avanti rispetto all'ultimo giorno del calciomercato", ha concluso.

