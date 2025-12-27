FC Inter 1908
Maignan, Inter propone il remake di un’altra operazione. Ma si lavora a un altro colpo

Nel 2026 diversi big si libereranno a zero, tra loro anche il portiere del Milan. Juve e Inter alla finestra
Gianni Pampinella
Diverse squadre lavorano già in vista della prossima stagione. Nel 2026 diversi big si libereranno a zero, tra loro anche il portiere del Milan Mike Maignan. Come riporta Repubblica, sul francese ci sono Juventus e Inter.

"Per l’estate invece la Juve tenterà il colpo grosso con Mike Maignan, prossimo allo svincolo dal Milan e puntato anche dall’Inter, che potrebbe proporre un remake dell’operazione Çalhanoglu, portandolo alla Pinetina a zero. Il sogno dei nerazzurri per la porta è però Guglielmo Vicario".

