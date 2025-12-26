FC Inter 1908
calciomercato

Pedullà svela: “Inter in prospettiva è su questo nome di Serie A! E su Palestra vi dico che…”

Alessandro Cosattini Redattore 

Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato dell’Inter tra gennaio e la prossima estate. Ecco le informazioni del giornalista, dal suo canale YouTube:

Palestra? Io penso che il Cagliari se lo voglia tenere stretto fino a giugno. Sarà un discorso valido anche per l’Atalanta, che vorrà fare altri step a Bergamo col giocatore.

L’Inter con Bonny e Pio Esposito, oltre a Thuram e Lautaro Martinez, è a posto. Sulla prospettiva aggiungo il nome di Giovane del Verona, che non è una priorità per gennaio, ma ci sono stati contatti con l’agente. Non è l’unica società interessata comunque”.

