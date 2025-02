Nico Paz è una risorsa per il Real Madrid. È ancora in una posizione condivisa con Como. A Valdebebas si parla del suo futuro, così come di quello di altri calciatori che si trovano in circostanze simili. Senza fretta, ma senza perdere di vista ciò di cui sono capaci. Il dibattito è in corso da alcuni giorni e non si risolverà prima delle ultime fasi della stagione, ma le indiscrezioni che riguardano il nazionale argentino parlano positivo di un suo possibile ritorno. La sua evoluzione è più piacevole che sorprendente perché la fiducia nel suo gioco è sempre stata totale e assoluta. Tanto che la scorsa stagione Ancelotti aveva addirittura dichiarato che quest'anno il suo obiettivo era giocare in prima squadra. I nove milioni di euro che costerà il suo ritorno non saranno un problema. La scorsa estate il Real Madrid ne ha ricavato sei.