Marchetti su Frattesi: “All’Inter zero offerte ufficiali anche se in Turchia…”

Il futuro di Davide Frattesi resta un tema di grande attualità in casa Inter: ecco le ultime sul centrocampista
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Davide Frattesi resta un tema di grande attualità anche se non ci sono grandi aggiornamenti sulle proposte arrivate all'Inter per il centrocampista ex Sassuolo e Monza.

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha fatto un breve punto della situazione:

"Frattesi va in Turchia? La vedo molto meno calda di una settimana fa. I messaggi arrivati dalla Turchia sono stati molto intensi ma mai è arrivata un'offerta sul tavolo dell'Inter. Finché si parla va bene, poi però servono i fatti"

Da rimarcare come l'Inter finora abbia chiesto un prestito con obbligo di riscatto o un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 mln di euro. Oltre al Galatasaray, si segnala anche l'interesse del Nottingham Forest ma la Juventus resta sempre sullo sfondo, con Spalletti che lo vorrebbe per alzare il livello del centrocampo bianconero.

