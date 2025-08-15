Marchetti: “Sembra che l’Inter abbia idee poco chiare. Ma hanno 40-50 mln per…”

"Paradossalmente sembra che l'Inter abbia le idee poco chiare, investi 40 mln per il cartellino di un attaccante esterno, poi cambi strategia, investi 40 mln per un centrocampista centrale. L'Inter ha questa possibilità di investimento, questo tesoretto, per prendere un giocatore che possa cambiare il volto della squadra, deve essere un'opportunità di mercato e Lookman lo era, perché all'Inter manca uno che fa i dribbling"

"Durante il precampionato l'Inter si è accorta che tra Pio e Bonny c'era del bel talento ma le transizioni in difesa non funzionavano e hanno detto 'Se non arriva Lookman, possiamo fare un altro tipo di investimento' ed è nata l'opportunità di Kone. In tutte e due le circostanze, l'opportunità non si è concretizzata ma la situazione in casa Inter è più lineare di quella che sembra da fuori"