"Incontro di cortesia, si dice così in gergo quando si parla (poco) e non si arriva neppure a iniziare una trattativa. È fumata nera per Calhanoglu al Galatasaray: questa è la sintesi della giornata di ieri, dopo un contatto che il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha avuto con il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukçu. Non ci sono le condizioni, perché il Gala non ha i margini operativi per tentare l'affondo e sarebbe disposto al massimo ad arrivare a quota 10 milioni, a fronte di una richiesta nerazzurra di 25-30 milioni".