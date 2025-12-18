Dario Marcolin, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Calcio Selvaggio della rosa dell'Inter: "L'Inter è una squadra talmente competitiva... parlavamo della personalità dei giocatori. Per fare la prestazione all'Inter tutti, in questi giorni, si appoggiano alla personalità di Lautaro. Cioè, io che ho 22 anni, mi giro e guardo Lautaro e se mi fa un gesto tipo così 'dai, forza' mi si gonfia il petto e lì c'è la personalità. Tante volte dicono vabbè Lautaro non ha segnato in quel periodo. Sì però tu mi devi guardare cosa fa dentro la prestazione, cioè cosa mi dà: il carattere, la parola giusta. Mi accompagna e mi guarda, cioè ci sono delle cose che vengono fuori e l'Inter oggi è questa".