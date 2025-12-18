Dario Marcolin, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Calcio Selvaggio della rosa dell'Inter: "L'Inter è una squadra talmente competitiva... parlavamo della personalità dei giocatori. Per fare la prestazione all'Inter tutti, in questi giorni, si appoggiano alla personalità di Lautaro. Cioè, io che ho 22 anni, mi giro e guardo Lautaro e se mi fa un gesto tipo così 'dai, forza' mi si gonfia il petto e lì c'è la personalità. Tante volte dicono vabbè Lautaro non ha segnato in quel periodo. Sì però tu mi devi guardare cosa fa dentro la prestazione, cioè cosa mi dà: il carattere, la parola giusta. Mi accompagna e mi guarda, cioè ci sono delle cose che vengono fuori e l'Inter oggi è questa".
Marcolin su Frattesi: “Con Inzaghi era diverso, Chivu lo vede meno perché vuole più…”
Il centrocampista nerazzurro è al centro di voci di mercato: c'è aria di addio?
Frattesi sul mercato?—
Dario Marcolin ha esposto il suo pensiero in merito a Davide Frattesi, protagonista di voci di mercato che lo vorrebbero in uscita: "Frattesi è utilizzato meno. Inzaghi lo vedeva molto come jolly negli ultimi 20 minuti e ti spaccava la partita per come è: un centrocampista che diventava un attaccante. Chivu ha una filosofia diversa, vede meno Frattesi vuole più il gioco. Sta lavorando sui giovani".
