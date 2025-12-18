FC Inter 1908
Pres Verona: “Giovane e Belghali? Sarebbe un problema se non piacessero ma…”

Italo Zanzi, presidente del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato così del futuro di Giovane e Rafik Belghali
Italo Zanzi, presidente del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato così del futuro di Giovane e Rafik Belghali, due nomi che piacciono molto anche all'Inter: «Il mercato non deve portare all’agitazione. È una parola che non va bene. In ogni sessione, il Verona vuole migliorarsi.

Se non avessimo dei giocatori richiesti da altri club, avremmo un problema.

Se ci sono calciatori che suscitano interesse, vuole dire che sono bravi. Ma l’intenzione è sempre rafforzare la squadra. Faremo il possibile per riuscirci».

