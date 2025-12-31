Il fondo Oaktree ha un piano ben preciso per l'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport. L'idea è di portare il valore della rosa a un miliardo

Il fondo Oaktree ha un piano ben preciso per l'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport. L'idea è quella di portare il valore della rosa a raggiungere la cifra di un miliardo. Ma servono investimenti.

"Marotta ha un compito arduo: spendere bene le risorse, in modo che gli investimenti fruttino nel tempo, sia nell’ottica di una monetizzazione successiva, sia per incrementare il patrimonio del club. In questa strategia rientrano anche le conferme dei gioielli più pregiati. Una delle priorità di Oaktree al momento dell’insediamento, nel maggio di 2024, è stata infatti il rinnovo dei contratti di Lautaro e Barella.

Impatto Se gli adeguamenti economici vanno ad appesantire il monte-stipendi, le acquisizioni si traducono in maggiori ammortamenti. L’Inter, che ha chiuso il bilancio 2024-25 in utile per 35 milioni, può beneficiare di un valore di carico leggero, dopo anni di politica dei parametri zero: gli ammortamenti sono scesi a 61 milioni (137 nel 2020-21), meno di Juventus (117), Napoli (111), Milan (84) e Atalanta (68).

E le uscite estive (in primis Arnautovic e Correa) hanno ulteriormente ridotto la voce, al netto delle entrate, di un paio di milioni (altri 7 si libereranno in caso di riscatto di Pavard). C’è dunque margine, nel conto economico, per assorbire gli investimenti sul mercato. A patto che siano funzionali al disegno che ha in testa il fondo californiano"