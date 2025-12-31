Dodo obiettivo Inter? CdS: Non sarà lui il sacrificato della Fiorentina

"C'è da credere che a gennaio la difesa della Fiorentina non verrà esentata da modifiche e anche profonde se necessario. Ma non sarà Dodo il sacrificato di turno. Il brasiliano classe 1998 resterà ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con la società viola", si legge sul quotidiano sportivo.

"Il contratto del giocatore è valido ancora fino al giugno del 2027, e ad oggi non ci sono elementi che preludano a una sua partenza nella finestra di mercato invernale. D’altra parte ancora nessuna novità sul fronte rinnovo nonostante ormai oltre un mese fa il dg Ferrari facesse sapere: «Con Dodo speriamo di trovare la quadra in fretta». Sarà in ogni caso uno dei riferimenti dei prossimi mesi", conclude sul calciatore il giornale.