Il mercato dell'Inter è già chiuso prima ancora di iniziare? Assolutamente no. I nerazzurri, dopo il no di Cancelo, si muoveranno

Redazione1908 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 23:06)

Il mercato dell'Inter è già chiuso prima ancora di iniziare? Assolutamente no. I nerazzurri, dopo il no di Cancelo, sono ancora alla ricerca di un esterno destro.

"Per questo motivo è meglio rimanere sotto coperta, evitando di esporsi a certi rischi, facendo quindi passare ufficialmente un’altra linea, quella del “Siamo a posto così, grazie, non ci serve niente”.La realtà, invece, è ben distante e parte da una netta presa di coscienza: l’Inter sa benissimo che a destra serve qualcosa, come sanno che Darmian - per diverse ragioni - non è più un’alternativa credibile a tutta fascia e anche che se in questo momento dovesse accadere qualcosa a Luis Henrique, sarebbero guai seri", scrive Pasquale Guarro su Calciomercato.com.

Un esterno arriverà — "Per tutte queste ragioni, l’Inter sta cercando con insistenza un’alternativa a destra e di sicuro non la sta cercando in Italia. Almeno i nomi in cima alla lista non abitano in Serie A. I radar di Ausilio e Baccin sono rivolti soprattutto all’esterno, il club di viale della Liberazione è alla ricerca di un esterno alto che possa essere adattato al ruolo di quinto.

E a dirla tutta c’è anche la volontà condivisa di non portare la cosa per le lunghe, perché l’urgenza si è già fatta sentire al Tardini, dove uno stanchissimo Luis Henrique, giunto alla nona partita consecutiva, ha iniziato a mostrare chiari segni di cedimento, al punto che lo stesso Chivu in conferenza stampa ha dovuto ammetterlo anticipando la domanda di un giornalista: “Si, era molto stanco”.

L'Inter si muove senza il clamore mediatico — "È evidente che qualcosa vada fatto, l’Inter sta sondando il mercato e nelle ultime 48 ore un paio di idee sono spuntate fuori. Si procede a fari spenti, probabilmente anche perché scottati dal recente passato, con Lookman, Kone e Cancelo che hanno aperto ferite profonde e lasciato parecchia delusione anche nell’animo dei tifosi, amareggiati da come certe trattative siano iniziate e tramontate somigliandosi tutte un po’.

Allora meglio muoversi in sordina, magari dichiarandosi fuori da certe dinamiche e lontani da ogni trattativa mentre in realtà, tra le mura di viale della Liberazione, tutti sono giunti a una conclusione diversa: occorre prendere un esterno destro e bisogna farlo nel minor tempo possibile"