"Per questo motivo è meglio rimanere sotto coperta, evitando di esporsi a certi rischi, facendo quindi passare ufficialmente un’altra linea, quella del “Siamo a posto così, grazie, non ci serve niente”.La realtà, invece, è ben distante e parte da una netta presa di coscienza: l’Inter sa benissimo che a destra serve qualcosa, come sanno che Darmian - per diverse ragioni - non è più un’alternativa credibile a tutta fascia e anche che se in questo momento dovesse accadere qualcosa a Luis Henrique, sarebbero guai seri", scrive Pasquale Guarro su Calciomercato.com.