Secondo quanto riportato dal Mattino, l'offerta dell'Inter al Parma per Bonny è superiore a quella del Napoli

Tra i profili cerchiati in rosso dall'Inter per l'attacco della prossima stagione c'è sicuramente Ange-Yoan Bonny. L'attaccante classe 2003 del Parma ha disputato una buona stagione con i ducali, chiudendo con 6 gol e 4 assist in 37 partite.