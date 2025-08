Scaduta la clausola per prelevare l'esterno olandese dall'Inter per 25 milioni di euro. Ora chi lo vorrà dovrà trattare col club nerazzurro

Il futuro di Denzel Dumfries sarà ancora all'Inter. Salvo strani colpi di mercato. La clausola dell'olandese è scaduta, ora per poter portare a casa l'esterno bisognerà vedersela con il club nerazzurro.

"Denzel Dumfries (29 anni) era stato accostato al Barcellona come possibile rinforzo estivo , ma l'opzione di ingaggiare il giocatore dell'Inter è quasi definitivamente svanita il 1° agosto. Venerdì scadrà la clausola rescissoria di 25 milioni di euro e chiunque voglia ingaggiare il terzino destro dovrà negoziare il suo trasferimento con la squadra nerazzurra per un prezzo più alto, uno scenario che il Barcellona non contempla", scrive il Mundo Deportivo.