La permanenza di Calhanoglu all'Inter è sempre più in bilico. Il Galatasaray lo vuole riportare in Turchia, nel post partita di ieri Lautaro ha sottolineato come chi non voglia restare debba cercarsi un'altra squadra, poi le parole di Marotta e il post di Calhanoglu. Oltre al Galatasaray ci sarebbero altre squadre interessate al centrocampista.