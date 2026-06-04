Evan Ndicka da tre stagioni è un pilastro della difesa giallorossa, ma il suo arrivo dall'Eintracht Francoforte a parametro zero nell'estate del 2023 lo trasforma in ogni sessione di mercato in uomo plusvalenza per eccellenza. Per il 26enne ivoriano non mancano le pretendenti, ma la Roma potrebbe sacrificarlo solo di fronte ad un'offerta superiore ai 30 milioni di euro, preferibilmente se in arrivo dall'estero e non da una rivale diretta per il prossimo campionato, come ad esempio l'Inter, particolarmente interessata al profilo del ministro della difesa di Gasperini. La vetrina mondiale non potrà che gonfiare il valore di un difensore in continua crescita, utilizzabile sia come braccetto di sinistra che come centrale, fondamentale per la nazionale ivoriana, con cui nel 2023 si è laureato campione d'Africa e persino in grado di completarsi durante la sua esperienza italiana, diventando pericoloso anche in zona gol. Dopo due stagioni senza una sola rete all'attivo in campionato, Ndicka ha chiuso la stagione a quota 5 dopo aver piazzato zampate importanti sia in Serie A che in Europa League. Un insostituibile dal fisico integro, impermeabile ai lunghi infortuni, qualità rilevante confermata tanto in Germania quanto in Italia. La Roma potrebbe sacrificarlo, avendo già le spalle coperte nel ruolo e due giovani rampanti pronti per prenderne il testimone, Ziolkowski e Ghilardi, ma per dare l'eventuale via libera al gigante ivoriano, l'affare dovranno farlo in due.