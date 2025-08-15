"Il club 20 volte Campione d'Italia ha individuato in Benjamin Pavard il centrale sacrificabile e ad aiutare le mosse del ds Ausilio potrebbe essere un club francese, il Lille. In Viale della Liberazione si aspettano un'offerta congrua: non verranno fatte barricate anche in virtù dei 5 milioni di euro di stipendio che l'Inter deve garantire fino al 2028 al classe 1996, non irreprensibile nell'ultima stagione sotto la gestione Inzaghi", si legge su Sport Mediaset.

Ma l'Inter sta già lavorando anche sul potenziale sostituto tanto che è già partito il primo sondaggio: "Nella lista dei potenziali sostituti di Pavard spicca il nome di Omar Solet che ha ben figurato nell'Udinese nella passata stagione. I nerazzurri hanno effettuato un primo sondaggio per il 25enne messo sotto contratto dai friulani lo scorso gennaio dopo la fine dell'esperienza con il Salisburgo. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro", chiosa Sport Mediaset.