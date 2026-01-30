FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mediaset – Lazio cerca il colpo per la pace con i tifosi: offerta per Frattesi, le cifre

calciomercato

Mediaset – Lazio cerca il colpo per la pace con i tifosi: offerta per Frattesi, le cifre

Mediaset – Lazio cerca il colpo per la pace con i tifosi: offerta per Frattesi, le cifre - immagine 1
Il mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi. [apester_widget...
Redazione1908

Il mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi.

Sul centrocampista si sono alternate Juventus, Fenerbahce, Galatasaray, Nottingham Forest. Oggi l’ultima pretendente ad essersi unita alla corsa al centrocampista azzurro, secondo Sportmediaset, è la Lazio.

Mediaset – Lazio cerca il colpo per la pace con i tifosi: offerta per Frattesi, le cifre- immagine 2
Getty

Pronta un'offerta importante 

—  

"La Lazio cerca un colpo che possa riportare entusiasmo nella piazza dopo un gennaio ricco di cessioni (da Guendouzi fino a Castellanos) e il nome del classe '99 potrebbe allettare i tifosi biancocelesti.

Mediaset – Lazio cerca il colpo per la pace con i tifosi: offerta per Frattesi, le cifre- immagine 3
Getty

L'offerta biancoceleste potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro ma l'Inter ha sempre chiesto a tutte le pretendenti almeno 35 milioni subito (trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto)"

Leggi anche
Romano: “Atletico Madrid su Frattesi, per lui è prima scelta. C’è una trattativa...
Marotta: “Non siamo in emergenza, se ci saranno opportunità di mercato le seguiremo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA