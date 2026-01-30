Il mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi.
Sul centrocampista si sono alternate Juventus, Fenerbahce, Galatasaray, Nottingham Forest. Oggi l’ultima pretendente ad essersi unita alla corsa al centrocampista azzurro, secondo Sportmediaset, è la Lazio.
Pronta un'offerta importante—
"La Lazio cerca un colpo che possa riportare entusiasmo nella piazza dopo un gennaio ricco di cessioni (da Guendouzi fino a Castellanos) e il nome del classe '99 potrebbe allettare i tifosi biancocelesti.
L'offerta biancoceleste potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro ma l'Inter ha sempre chiesto a tutte le pretendenti almeno 35 milioni subito (trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto)"
