Romano: “Atletico Madrid su Frattesi, per lui è prima scelta. C’è una trattativa avviata con…”

Occhio al futuro di Davide Frattesi: la sua permanenza all'Inter a gennaio non è scontata, ci sono due club che lo vogliono
Occhio al futuro di Davide Frattesi: la sua permanenza all'Inter a gennaio non è scontata, ci sono due club che lo vogliono. Ecco le ultime novità da Fabrizio Romano e Matteo Moretto: "E' importante dire che l'Atletico ci ha provato per Goretzka ma non ci è riuscito, Kompany ha voluto tenerlo e quindi lascerà il Bayern a zero a giugno.

Questo significa che l'Atletico a centrocampo dovrà fare qualcosa e teniamo il nome di Frattesi: non è l'unico, ce ne sono almeno 3-4 in considerazione, ma è un'idea su cui si sta lavorando. Ci si aspetta che oggi l'Atletico cominci a contattare i vari profili, Frattesi è in attesa.

E' in trattativa avviata col Nottingham ma una chiamata dell'Atletico potrebbe cambiare tutto. L'Atletico sta pensando di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto: qualora arrivasse la chiamata, Frattesi metterebbe in cima questa soluzione".

