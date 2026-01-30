Occhio al futuro di Davide Frattesi: la sua permanenza all'Inter a gennaio non è scontata, ci sono due club che lo vogliono
Occhio al futuro di Davide Frattesi: la sua permanenza all'Inter a gennaio non è scontata, ci sono due club che lo vogliono. Ecco le ultime novità da Fabrizio Romano e Matteo Moretto: "E' importante dire che l'Atletico ci ha provato per Goretzka ma non ci è riuscito, Kompany ha voluto tenerlo e quindi lascerà il Bayern a zero a giugno.
Questo significa che l'Atletico a centrocampo dovrà fare qualcosa e teniamo il nome di Frattesi: non è l'unico, ce ne sono almeno 3-4 in considerazione, ma è un'idea su cui si sta lavorando. Ci si aspetta che oggi l'Atletico cominci a contattare i vari profili, Frattesi è in attesa.