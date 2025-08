Non è ancora finita per Ademola Lookman , anzi, è tutto ancora aperto. L'Inter attende la risposta dell'Atalanta dopo l'ultima offerta da 42 milioni più 3 di bonus. SportMediaset spiega perché la Dea, ad oggi, non sembra intenzionata ad abbassare le sue richieste.

"Al Lipsia spetta il 15% su rivendita del giocatore. E' il principale motivo per cui l'Atalanta in questo momento non intende abbassare le richieste. L'Inter, dal canto suo, continua a lavorare per il nigeriano. Attesa la risposta ufficiale della Dea alla prima offerta scritta. Partita apertissima".