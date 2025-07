Ieri si è svolto un incontro in sede Inter tra il tecnico Chivu e la dirigenza nerazzurra per pianificare la stagione e parlare anche di mercato

Ieri si è svolto un incontro in sede Inter tra il tecnico Chivu e la dirigenza nerazzurra per pianificare la stagione e parlare anche di mercato e delle prossime mosse.

Secondo Sky Sport, "Il mercato è molto vincolato a Calhanoglu, non c'è stato alcun contatto diretto col Galatasaray, ancora non è arrivata nessuna offerta. Se non arriva un'offerta soddisfacente non se ne fa niente e il centrocampo rimane così, con Asllani in uscita e l'ingresso di Sucic".