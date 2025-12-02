Appena 390’ in campo in 12 presenze, solo 3 delle quali da titolare. Al mercato di gennaio manca ormai un mese. E una serie di riflessioni saranno inevitabili

Marco Astori Redattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 08:32)

Occhio al futuro di Davide Frattesi all'Inter: il centrocampista non sta riuscendo ad imporsi nemmeno sotto la guida di Cristian Chivu e ora può davvero lasciare a Milano nelle prossime sessioni di mercato. Lo spiega oggi il Corriere dello Sport: "L’ex-Sassuolo aveva iniziato la stagione con altre promesse.

Vero che il recupero dall’intervento all’inguine aveva rallentato la sua preparazione, ma nei primi discorsi con Chivu era emersa la concreta prospettiva di trovare spazio. Proprio quei discorsi avevano convinto Frattesi a recedere dai suoi propositi di addio. Che sarebbe stato certo, qualcosa fosse rimasto Inzaghi.

Alla riprova dei fatti, invece, nulla è cambiato, anzi. Appena 390’ in campo in 12 presenze, solo 3 delle quali da titolare. Al mercato di gennaio manca ormai un mese. E una serie di riflessioni saranno inevitabili. Anche la scorsa stagione il centrocampista romano aveva accarezzato l’addio a metà anno. Stavolta potrebbe davvero concretizzarsi".