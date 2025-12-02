L'esterno destro aveva già impressionato gli osservatori nerazzurri, che hanno decisamente confermato la promozione del ragazzo nella partita dell'altro giorno

Marco Astori Redattore 2 dicembre - 10:00

Domenica pomeriggio a Pisa l'Inter ha potuto toccare con mano l'impatto di Idrissa Touré: l'esterno destro aveva già impressionato gli osservatori nerazzurri, che hanno decisamente confermato la promozione del ragazzo nella partita dell'altro giorno. E il club di Viale della Liberazione, come spiega oggi Tuttosport, è pronto a fare sul serio per lui: "A studiarlo a pochi metri di distanza, direttamente dalla panchina, c’era uno esaminatore speciale: quel Cristian Chivu che durante la gara di domenica, all’Arena Garibaldi, ha dovuto ricorrere a diverse contromisure per cercare di arginarne le sgroppate sulla fascia. Percussioni micidiali che a molti hanno ricordato quelle di Denzel Dumfries. Corsa poderosa e strapotere fisico che in effetti somigliano molto a quelle dell’olandese. Ecco perché dalla tribuna, a Pisa, Piero Ausilio lo guardava con interesse, dopo aver raccolto i report, decisamente, positivi dei propri scout.

L’esterno tedesco è entrato nei radar nerazzurri da alcune settimane. D’altronde - non è un mistero - che l’Inter sia alla ricerca di un vice Dumfries, visto che Luis Henrique continua a deludere. Anche contro la squadra di Gilardino il brasiliano ha steccato. L’ennesima prestazione insufficiente rischia, infatti, di rubricare l’ex Marsiglia alla voce flop di mercato. Motivo per cui, a gennaio, la dirigenza interista potrebbe intervenire in entrata per consegnare a Chivu uno specialista di fascia. Possibilmente low cost. E allora occhio al classe 1998 che nella città della Torre Pendente si sta imponendo come uno dei migliori esterni del campionato. Mica male per chi è alla prima stagione in Serie A.

Il contratto in scadenza nel 2027, poi, lo rende ulteriormente appetibile. Con l’Inter che sembra stuzzicata dall’ex Juve (Touré ha militato per 2 stagioni nella Next Gen tra il 2018 e il 2020) per consegnare a Chivu una soluzione in più sulla fascia. Tra l’altro i rapporti Inter-Pisa sono molto buoni come testimonia l’operazione estiva, che ha portato in Toscana il giovane mediano Ebenezer Akinsanmiro. E c’è pure un altro gioiellino interista che piace al club pisano. Si tratta dell’argentino Valentin Carboni, che finora ha trovato scarso minutaggio al Genoa. Se con Vieira il fantasista vedeva raramente il campo, ora dall’arrivo di De Rossi le cose sono cambiate visto che è subentrato in tutte e tre le gare condotte dal tecnico romano. A questo punto le prossime partite, da qui a gennaio, si preannunciano decisive: dovesse giocare poco, a quel punto non sarebbe da escludere un trasloco altrove. Col Pisa pronto farsi avanti. E il destino di Carboni potrebbe così incrociarsi con quello di Tourè. All’insegna dei più classici incastri di mercato".