Eva A. Provenzano Caporedattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 14:48)

L'Inter è già ripartita. Da quella finale persa in malo modo col PSG e da Milano, perché si è trasferita negli States dove parteciperà al Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. Della squadra nerazzurra si parla per questo in queste ore sui quotidiani. Anche perché è cominciata con questo lungo viaggio una nuova storia per la squadra nerazzurra con Chivu nuovo condottiero della truppa.

I quotidiani parlano anche del mercato nerazzurro. La Repubblica scrive che Raspadori, che potrebbe rientrare in un discorso di scambio per Ndoye del Bologna che piace al Napoli, è un giocatore che interessa pure al club interista oltre che alla Lazio. E Marotta e Ausilio hanno poi anche deciso di riscattare Zalewski, come si è saputo nella giornata di ieri.

Il quotidiano La Stampa parla invece di altri colpi che i nerazzurri potrebbero definire dopo quelli di Sucic e Luis Henrique già ufficializzati proprio in vista della partenza per gli States. Sul giornale torinese si legge: "Potrebbero seguire altri colpi: Hojlund (Manchester United) e Bonny (Parma) in attacco. Dei gialloblù piacciono anche Leoni e Bernabé".

(Fonte: La Repubblica e La Stampa)