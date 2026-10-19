GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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L'uomo del momento in casa Inter è sicuramente Carlos Augusto: il brasiliano è stato determinante ancora una volta col suo ingresso sabato sera a Bologna. E sono giorni decisivi per chiudere il suo rinnovo di contratto, come spiega oggi Tuttosport: "Davanti a lui, nelle gerarchie interiste, restano Dimarco (che con 536’ disputati ha però stessi assist, meno gol e una percentuale peggiore del compagno sulle azioni di gioco appena citate) e Bastoni, due colonne nerazzurre, fondamentali per Chivu (il canterano, la scorsa stagione, è stato il migliore della Serie A, l’ex Atalanta è tra i più forti braccetti del mondo).

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Nonostante tutto Carlos Augusto, che si aspettava di giocare di più e dal 1’ col Real e col Brugge, proverà a vincere la sfida di passare da vero co-titolare - nell’ultima annata è stato il decimo giocatore di movimento per impiego - a giocatore dell’undici di partenza nei big match.

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Dopo un’estate travagliata – cercato dalla Roma, non è stato convocato al Mondiale – ora è tempo di continuare a determinare con l’Inter. Il prossimo derby e questo mercoledì a San Siro verrà visionato da alcuni emissari del Brasile – come i connazionali dello Shakhtar Donetsk – e potrebbe essere chiamato da Ancelotti contro Giappone e Singapore. E nel frattempo potrebbe anche ottenere il meritato rinnovo. L’Inter ha offerto sinora 3.3 milioni, bonus compresi, sino al 2030, la richiesta è una base da 3.5 milioni più bonus sino al 2031. A stretto giro è previsto un incontro tra l’entourage di Carlos Augusto e Baccin per provare ad assecondare la volontà comune: quella di proseguire insieme l’avventura nerazzurra".