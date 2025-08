Cosa manca alle big del campionato? A questa domanda a risposto, su Skysport.it, il telecronista Maurizio Compagnoni. Si è soffermato sul mercato del Napoli : "Manca forse un terzino che sia alternativo ai titolari. Sicuramente occorre un esterno offensivo a sinistra che se la giochi con il talentuoso ma un po’ incostante (difetto ridimensionato nelle ultime stagioni) Lang. Conte vuole un profilo simile a Ndoye, un esterno bravo tatticamente che faccia una buona fase difensiva. Sterling e Grealish stuzzicano la fantasia dei tifosi ma sono molto offensivi. E non a caso sta valutando alternative per altri ruoli, alzando magari Spinazzola".

E poi ha parlato anche del mercato dell'Inter: "L’Inter sta puntando tutto su Lookman. Evidentemente Chivu, che ha già avuto il costoso Bonny e il talentuoso Pio Esposito, sta valutando l'ipotesi di un tridente. In difesa non sarebbe sbagliato iniziare a programmare il dopo Acerbi, considerando che anche il suo sostituto De Vrij non è un ragazzino", ha scritto delle operazioni fatte dai nerazzurri che oltre all'attaccante del Parma hanno riscattato Zalewski e hanno preso Luis Henrique e Sucic.