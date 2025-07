"Ora tutte le energie sono concentrate sul nigeriano ma sia in difesa sia a centrocampo i file restano aperti", scrive La Gazzetta

Sono ore calde, caldissime per il futuro di Ademola Lookman perché domani c'è l'Assemblea di Lega e potrebbe andare in scena un contatto tra Inter (Marotta) e Atalanta (Percassi).

L'Inter ha intenzione di rilanciare ancora e ritoccare l'offerta, sperando che l'Atalanta possa accettarla con il giocatore che continua a premere per il trasferimento. "Resta da capire quel che accadrà con le uscite nerazzurre, da qui in avanti. Ma il mercato dell’Inter non finirà con Lookman, questo è certo.