Lo Spezia, in assenza di accordo, sarebbe pure pronto a cedere il giocatore a gennaio e guarda con interesse all’Inter che potrebbe anche acquistarlo e lasciarlo in prestito fino al termine della stagione (come già fatto dal Parma con Rachid Kouda). Inter che, in nome degli ottimi rapporti tra i due club difficilmente - il ragionamento fatto a La Spezia - farebbe lo sgarbo di prendere il giocatore a zero in estate", si legge.