Mercato Inter, c’è un nome su tutti per l’estate! “Il club sta flirtando con…”

C’è un nome su tutti per il mercato dell’Inter in vista dell’estate: ecco con chi stanno flirtando soprattutto i dirigenti nerazzurri
C’è un nome su tutti per il mercato dell’Inter in vista dell’estate. In un’analisi approfondita su chi può partire nella prossima finestra estiva, calciomercato.com fa un solo nome in entrata: ecco quale.

A Sommer non verrà rinnovato il contratto, da tempo la dirigenza flirta con Guglielmo Vicario, portiere che vuole lasciare il Tottenham per fare rientro in Italia. Al di là delle difficoltà che sta incontrando l’estremo difensore a Londra, bisognerà presentarsi comunque con un corposo assegno per strapparlo agli Spurs. L’avvicendamento tra Sommer e Vicario sembra comunque molto probabile come soluzione, anche perché Chivu vuole un portiere esperto”, spiega Pasquale Guarro.

