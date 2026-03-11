In vista della prossima stagione il club nerazzurro è alla ricerca di un portiere per sostituire Sommer. Vicario piace molto

Aver sostituito Thomas Frank con Igor Tudor non ha sortito gli effetti sperati. Con il tecnico croato in panchina, il Tottenham è incappato in quattro sconfitte in altrettante partite. La sconfitta con l'Atletico, ma soprattutto il campionato fallimentare (gli Hotspur sono a un punto dalla zona retrocessione), ha rimesso tutto in discussione. Adesso nessuno è sicuro di rimanere nel club, tantomeno Vicario che è sull'agenda dell'Inter.

"Così la dirigenza nerazzurra osserva interessata e quasi "spera" che il Tottenham cada davvero, perché a quel punto crollerebbero pure le richieste del club per i propri gioielli. L'Inter, da tempo, monitora con grande attenzione un nome su tutti. Quello di Guglielmo Vicario. Individuato dagli uomini mercato come profilo ideale per il dopo-Sommer che si aprirà in estate quando scadrà naturalmente il contratto del portiere svizzero. Dal canto suo, Vicario attende e avrebbe già dato il suo via libera per vestire - questa volta sì - il nerazzurro", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Fin qui, per Vicario al Tottenham due anni e mezzo più o meno soddisfacenti con il picco del trionfo in Europa League. Da quella serata non è trascorso nemmeno un anno pieno, ma il mondo Tottenham si è capovolto. E così per Vicario potrebbero davvero riaprirsi le porte della Serie A, che se si trattasse dell'Inter sarebbe ben contento di tornare nonostante la grande passione per il campionato inglese. Ma occhio alla concorrenza di Juventus e Monaco che monitorano con attenzione gli sviluppi dalle parti di Londra".

"E se l'Inter non dovesse arrivare a dama per Vicario? Un'alternativa esiste già: Andriy Lunin, vice di Courtois al Real Madrid. Ultimamente non ha giocato molto, ma quando il belga era infortunato ha dimostrato affidabilità e anche sul piano economico rientrerebbe nei parametri di Oaktree (una ventina di milioni). Ma il preferito resta Vicario, che all'Inter ha già strizzato l'occhio. Sia in passato che di recente".

