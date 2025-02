Tutto sul mercato dell’Inter in vista della prossima estate. Nel suo editoriale su TMW, Niccolò Ceccarini si è soffermato su nomi in entrata e in uscita: “L’Inter e il futuro. Marotta, Ausilio e Baccin stanno già pianificando le mosse per la prossima stagione. Il club nerazzurro è ancora in corsa su tutti i fronti e a maggior ragione vuole continuare a migliorare la sua rosa.