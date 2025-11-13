FC Inter 1908
Il difensore classe 2002, attualmente infortunato, non rientra nei piani di Cristian Chivu e a gennaio si cercherà di trovargli una nuova sistemazione
Marco Astori
Uno dei nomi in uscita in casa Inter è sicuramente Tomas Palacios: il difensore classe 2002, attualmente infortunato, non rientra nei piani di Cristian Chivu e a gennaio si cercherà di trovargli una nuova sistemazione.

Come spiega oggi Tuttosport, "l’argentino vorrebbe tornare all’Independiente Rivadavia e ha già comunicato la propria volontà al presidente del suo vecchio club e chissà che l’Inter non riesca ad accontentarlo".

