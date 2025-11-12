Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato un aggiornamento su Aleksandar Stankovic:
calciomercato
Moretto: “Tottenham e Newcastle piombano su Stankovic. La posizione dell’Inter e gli scenari”
"Stankovic è uno dei nomi da tenere maggiormente in considerazione in chiave mercato sia in ottica presente sia in ottica futura. Ha 20 anni e sta dimostrando con più continuità e qualità il suo valore sul campo, contro il Barcellona ha messo in luce le sue caratteristiche, è un centrocampista moderno su cui l'Inter continua ad avere una mano invisibile. Ha giocato 17 partite ed è stato giocatore del mese di ottobre del Bruges ed è nella lista del Golden Boy, considerata l'età sono numeri e dati da sottolineare.
L'Inter continua a monitorarlo con grandissimo interesse e non lo perde di vista, con 23 mln può riscattarlo in estate. La notizia che do oggi è che ci sono club di Premier League che lo stanno seguendo con grandissima attenzione. Gli scout di 2 club, Tottenham e Newcastle, lo hanno visto più volte.
Stankovic è un giocatore che potrebbe giocare in Premier League, gli scout di Tottenham e Newcastle l'hanno visionato anche recentemente. L'Inter continua ad avere un controllo su di lui ma occhio perché se arrivassero offerte importanti dalla Premier, bisognerà poi capire l'evoluzione della situazione"
