FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Tottenham e Newcastle piombano su Stankovic. La posizione dell’Inter e gli scenari”

calciomercato

Moretto: “Tottenham e Newcastle piombano su Stankovic. La posizione dell’Inter e gli scenari”

Moretto: “Tottenham e Newcastle piombano su Stankovic. La posizione dell’Inter e gli scenari” - immagine 1
Aleksandar Stankovic sta mettendo in mostra il suo talento con il Bruges ed è già finito nel mirino di due club di Premier
Matteo Pifferi Redattore 

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato un aggiornamento su Aleksandar Stankovic:

"Stankovic è uno dei nomi da tenere maggiormente in considerazione in chiave mercato sia in ottica presente sia in ottica futura. Ha 20 anni e sta dimostrando con più continuità e qualità il suo valore sul campo, contro il Barcellona ha messo in luce le sue caratteristiche, è un centrocampista moderno su cui l'Inter continua ad avere una mano invisibile. Ha giocato 17 partite ed è stato giocatore del mese di ottobre del Bruges ed è nella lista del Golden Boy, considerata l'età sono numeri e dati da sottolineare.

Moretto: “Tottenham e Newcastle piombano su Stankovic. La posizione dell’Inter e gli scenari”- immagine 2

L'Inter continua a monitorarlo con grandissimo interesse e non lo perde di vista, con 23 mln può riscattarlo in estate. La notizia che do oggi è che ci sono club di Premier League che lo stanno seguendo con grandissima attenzione. Gli scout di 2 club, Tottenham e Newcastle, lo hanno visto più volte.

Moretto: “Tottenham e Newcastle piombano su Stankovic. La posizione dell’Inter e gli scenari”- immagine 3

Stankovic è un giocatore che potrebbe giocare in Premier League, gli scout di Tottenham e Newcastle l'hanno visionato anche recentemente. L'Inter continua ad avere un controllo su di lui ma occhio perché se arrivassero offerte importanti dalla Premier, bisognerà poi capire l'evoluzione della situazione"

Leggi anche
Inter farà investimento pesante in difesa: ecco il nome in pole. E occhio all’incastro...
Ronaldo, l’agente: “Quando firmò con l’Inter incontrammo tre travestiti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA