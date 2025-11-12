"Stankovic è uno dei nomi da tenere maggiormente in considerazione in chiave mercato sia in ottica presente sia in ottica futura. Ha 20 anni e sta dimostrando con più continuità e qualità il suo valore sul campo, contro il Barcellona ha messo in luce le sue caratteristiche, è un centrocampista moderno su cui l'Inter continua ad avere una mano invisibile. Ha giocato 17 partite ed è stato giocatore del mese di ottobre del Bruges ed è nella lista del Golden Boy, considerata l'età sono numeri e dati da sottolineare.