"Niente difesa a quattro, squadra che vince non si smonta. L ‘Inter ripartirà dal 3-5-2 , il sistema di gioco con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia. Il passaggio a una linea difensiva a quattro avrebbe imposto una rivoluzione. Il miglioramento dello status quo richiederà tre-quattro aggiustamenti". Così La Gazzetta dello Sportparla del mercato dell'Inter e delle intenzioni rispetto alla rosa della prossima stagione. Nessuna rivoluzione in previsione. Chivu ripartirà dallo stesso modulo con cui ha vinto Scudetto e Coppa Italia.