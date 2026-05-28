"Niente difesa a quattro, squadra che vince non si smonta. L ‘Inter ripartirà dal 3-5-2 , il sistema di gioco con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia. Il passaggio a una linea difensiva a quattro avrebbe imposto una rivoluzione. Il miglioramento dello status quo richiederà tre-quattro aggiustamenti". Così La Gazzetta dello Sportparla del mercato dell'Inter e delle intenzioni rispetto alla rosa della prossima stagione. Nessuna rivoluzione in previsione. Chivu ripartirà dallo stesso modulo con cui ha vinto Scudetto e Coppa Italia.
fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Inter, squadra che vince non si smonta: 3-4 acquisti, non solo Palestra. Ma pezzi grossi se…
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GdS – Inter, squadra che vince non si smonta: 3-4 acquisti, non solo Palestra. Ma pezzi grossi se…
Il club nerazzurro non farà nessuna rivoluzione ma acquisti mirati come ha spiegato diverse volte anche Beppe Marotta
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