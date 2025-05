La stagione non è ancora arrivata al suo epilogo, ma l’Inter si sta già muovendo per capire come rinforzare la rosa in estate. Avrà a disposizione anche una sessione di mercato straordinaria, in vista del mondiale per club, per cui non c’è tempo da perdere. Grandi riflessioni riguardano l’attacco, come sottolinea anche Calciomercato.com. Guardiamoli nel dettaglio.