Davide Bernardi ha dedicato una riflessione a Inter e Milan e l'ha fatto toccando anche il tema del mercato. Due club, in questo momento storico, molto distanti: "Se già in momenti storici lineari, Inter e Milan sono normalmente due rette diciamo parallele, che come tali non si toccano mai, se non per darsi scarpate (ad eccezione del capitolo San Siro), in questo preciso momento le due società sembrano due universi paralleli. Altro che rette". E sul mercato di Beppe Marotta, Bernardi ha sottolineato: CONTINUA A LEGGERE.