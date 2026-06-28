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calciomercato
Musmarra: “Su Solet è calato un po’ il gelo. E dall’Inter ci dicono che…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato partendo da Solet, per il quale l'Inter non ha ancora affondato il colpo:
"Su Solet è calato un po' il gelo perché come vi dico da qualche settimana l'Inter sta facendo delle riflessioni perché hanno dei dubbi sulle condizioni atletiche del giocatore. Loro ci dicono che hanno altri piani, altre alternative, altre idee e che è colpa nostra che ci fossilizziamo sempre su Solet, volente o nolente la colpa ricade sui giornalisti.
Sono convinto che poi arriveranno 2 difensori, l'esterno o gli esterni arriveranno, vediamo poi cosa succederà con Curtis Jones. So che il ragazzo da gennaio parla con l'Inter, ha la volontà di venire a Milano, poi Inter e Liverpool devono trovare l'incastro. Secondo l'Inter non c'è fretta, quindi aspettiamo. L'importante è che quando Chivu varcherà i cancelli di Appiano Gentile abbia la rosa a disposizione"
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