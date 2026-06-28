"Su Solet è calato un po' il gelo perché come vi dico da qualche settimana l'Inter sta facendo delle riflessioni perché hanno dei dubbi sulle condizioni atletiche del giocatore. Loro ci dicono che hanno altri piani, altre alternative, altre idee e che è colpa nostra che ci fossilizziamo sempre su Solet, volente o nolente la colpa ricade sui giornalisti.