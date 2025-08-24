Il mercato dell'Inter in entrata non è ancora finito. A confermarlo è Sky Sport che non esclude un colpo in difesa

Manca ancora una settimana alla chiusura del calciomercato e non è da escludere un altro colpo in difesa per l'Inter.

A confermarlo è Sky Sport che assicura come qualcosa potrebbe accadere in difesa, visto che i nerazzurri sono alla ricerca di un profilo per completare il reparto arretrato.

L'Inter, poi, sta lavorando anche in uscita e adesso la priorità sembra essere Mehdi Taremi. L'iraniano, arrivato un anno fa dal Porto a parametro zero, è finito nel mirino del PSV. Non è una trattativa avanzata ma potrebbe diventarlo nelle prossime ore, secondo Sky Sport.