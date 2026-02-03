Per l'Inter il mercato di gennaio si è chiuso sostanzialmente senza rinforzi. Gli unici due acquisti sono per il futuro: Jakirovic , che giocherà nell’Under 23, e Massolin che resterà al Modena fino al termine della stagione. "E così Luis Henrique continuerà a tenere caldo il posto sulla fascia destra, fino al rientro di Dumfries. C’è stata l’uscita di Palacios, in prestito all’Estudiantes. Che, però, non sposta nulla, essendo un giocatore mai impiegato e già fuori del progetto", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Per il resto, ci sono stati una serie di tentativi andati a vuoto: da Cancelo a Perisic, passando per Diaby e per Jones, collegato all’uscita di Frattesi. Nulla si è sbloccato. O nessun incastro è stato trovato. L’ultimo fronte rimasto (quasi) aperto era quello per Diaby, ma solo perché l’Al Ittihad fino a domenica sera non aveva risposto all’ultima offerta nerazzurra. Ma ieri è arrivato, via mail, anche il definitivo no ad un prestito fino al prossimo dicembre, con obbligo di riscatto legato al numero di presenze per circa 30 milioni".