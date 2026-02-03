FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, tanti tentativi andati a vuoto: si è investito per il futuro. L’ultimo fronte…

calciomercato

Mercato Inter, tanti tentativi andati a vuoto: si è investito per il futuro. L’ultimo fronte…

Inter
Per l'Inter il mercato di gennaio si è chiuso sostanzialmente senza rinforzi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Mercato Inter, tanti tentativi andati a vuoto: si è investito per il futuro. L’ultimo fronte…- immagine 2

Per l'Inter il mercato di gennaio si è chiuso sostanzialmente senza rinforzi. Gli unici due acquisti sono per il futuro: Jakirovic, che giocherà nell’Under 23, e Massolin che resterà al Modena fino al termine della stagione. "E così Luis Henrique continuerà a tenere caldo il posto sulla fascia destra, fino al rientro di Dumfries. C’è stata l’uscita di Palacios, in prestito all’Estudiantes. Che, però, non sposta nulla, essendo un giocatore mai impiegato e già fuori del progetto", sottolinea il Corriere dello Sport.

Mercato Inter, tanti tentativi andati a vuoto: si è investito per il futuro. L’ultimo fronte…- immagine 3
Foto inter.it

"Per il resto, ci sono stati una serie di tentativi andati a vuoto: da Cancelo a Perisic, passando per Diaby e per Jones, collegato all’uscita di Frattesi. Nulla si è sbloccato. O nessun incastro è stato trovato. L’ultimo fronte rimasto (quasi) aperto era quello per Diaby, ma solo perché l’Al Ittihad fino a domenica sera non aveva risposto all’ultima offerta nerazzurra. Ma ieri è arrivato, via mail, anche il definitivo no ad un prestito fino al prossimo dicembre, con obbligo di riscatto legato al numero di presenze per circa 30 milioni".  

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Romano: “Ecco perché l’Inter non ha preso l’esterno destro. Il vero obiettivo...
Massolin, il comunicato del Modena: “Congratulazioni per il traguardo raggiunto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA