Intervenuto ai microfoni di Dazn, Fabrizio Romano ha parlato così del mercato dell'Inter e ha risposto alla domanda sul perché non si arrivato nessun vice Dumfries:
"Perchè l'Inter non ha preso l'esterno destro?", Fabrizio Romano ha risposto così alla domanda che si pongono tanti tifosi
"Perché l'Inter non ha preso l'esterno destro? Perché non c'erano le condizioni. Anche stamattina l'Inter ha fatto una chiamata per Perisic ma il PSV chiedeva cifre molto alte per un giocatore della sua età. Per Diaby è successo di tutto, l'Al-Ittihad aveva altri problemi. Benzema è andato all'Al-Hilal e quindi l'Al-Ittihad poi non ha accettato l'offerta dell'Inter per Diaby, un prestito con diritto che diventava obbligo.
Ci sono state diverse complicazioni, in realtà l'obiettivo vero dell'Inter era Joao Cancelo che è poi approdato al Barcellona ad inizio mercato. Per questo poi l'Inter ha scelto di non procedere, non c'erano le condizioni giuste"
