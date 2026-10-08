"Colpi Mancini, sì. Intesi come colpi di mercato (potenziali). E come “propiziati da Mancini Roberto”. Vale a dire, il ct azzurro che ha dato vetrina e visibilità, promozione, a un discreto numero di giocatori che fino a qualche settimana fa stavano più ai margini del palcoscenico e che ora sono invece diventati personaggi da copertina. E uomini mercato. Da Kayode a Romano passando per Zoma. Per non parlare dei fratelli Esposito, ovviamente: Pio era già al top della popolarità, ma anche Seba ha evidentemente catturato l’attenzione ora che si sta tornando alla normalità".

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Così il quotidiano La Stampa parla dell'ultima pausa per le Nazionali e dei taccuini dei dirigenti dei club. Gli addetti ai lavori ovviamente già conoscevano alcuni protagonisti convocati da Mancini. Ma in queste settimane hanno maturato la convinzione del fatto che se vogliono mettere a disposizione i giocatori a disposizione dei vari allenatori che li vogliono devono cominciare ad accelerare.

Inter su Romano

"La concorrenza sarà impari (il caso Palestra insegna: soffiato in extremis all’Inter dal Chelsea). O quasi (in questo caso insegna l’operazione Alajbegovic: che la Juventus ha acquistato a fronte di un investimento ritenuto da molti esagerato, sino a qualche settimana fa). Proprio Inter e Juventus sono in ballo per ciò che riguarda il futuro di Alessandro Romano, centrocampista che il Cagliari ha ottenuto in prestito dalla Roma con opzione di riscatto già fissato a quota 6,5 milioni di euro. I sardi hanno bene in mente l’eventualità d’un riscatto propedeutico alla cessione per cifre quantomeno triplicate", si legge sul quotidiano.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Un jolly per l'Inter?

La Juve ripensa anche a Kayode che piace però pure aDoumbia, che è dellopiace al Napoli e alla Roma. Ma ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. In questi giorni ha attirato l'attenzione anche, fratello dell'attaccante, Pio. Gioca nel Sassuolo in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto. L'Inter ha un 40% sulla futura rivendita del suo cartellino: "", conclude il quotidiano

(Fonte: La Stampa)