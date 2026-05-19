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calciomercato
Inter, Oaktree alza il budget: in difesa spuntano due nuovi nomi da 50 mln. E Nico Paz…
"Il sipario sulla grande festa per il double conquistato si è abbassato da poco, ma in casa Inter è subito tempo di pianificare il domani. Il primo passo è noto: Marotta e Ausilio hanno già fissato in agenda un appuntamento con Cristian Chivu". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla programmazione che l'Inter ha in mente di fare. Chivu rinnoverà fino al 2028 con opzione di un altro anno a 4 mln netti a stagione ma si parlerà anche di strategie sul mercato.
"Nell’estate in cui probabilmente si dovrà intervenire anche sull’undici titolare e non soltanto sulla profondità della rosa, la proprietà sembra intenzionata a rivedere al rialzo il budget di mercato rispetto allo scorso anno. Ausilio e Baccin sanno già che dovranno contribuire a modo loro attraverso il margine che garantiranno le cessioni, ma i vertici sono intenzionati a fare la loro parte".
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