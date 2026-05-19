"Il sipario sulla grande festa per il double conquistato si è abbassato da poco, ma in casa Inter è subito tempo di pianificare il domani. Il primo passo è noto: Marotta e Ausilio hanno già fissato in agenda un appuntamento con Cristian Chivu". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla programmazione che l'Inter ha in mente di fare. Chivu rinnoverà fino al 2028 con opzione di un altro anno a 4 mln netti a stagione ma si parlerà anche di strategie sul mercato.